С наступлением холодов возрастает риск переохлаждения, обморожений и сезонных заболеваний. Чтобы защитить здоровье в зимний период, Управление Роспотребнадзора по Смоленской области подготовило рекомендации, которые помогут избежать неприятных последствий низких температур.

Специалисты советуют уделить особое внимание профилактике гриппа. Вакцинация остаётся одним из основных способов защиты от инфекции и её тяжёлых осложнений.

Не менее важно правильно одеваться перед выходом на улицу. Предпочтение стоит отдавать многослойной одежде, которая помогает сохранять тепло. Не следует забывать о шапке, шарфе и варежках. В морозную погоду рекомендуется дышать через нос, чтобы холодный воздух успевал согреваться перед попаданием в дыхательные пути.

Отдельное внимание необходимо уделять защите кожи. В ведомстве рекомендуют отказаться от использования увлажняющих кремов непосредственно перед выходом на мороз, поскольку содержащаяся в них вода может способствовать повреждению кожи.

В холодное время года важно также следить за питанием: включать в рацион горячие блюда, продукты, богатые белком и полезными жирами. При этом от употребления горячего чая и кофе непосредственно на морозе специалисты советуют воздержаться.

Чтобы избежать обморожения, по возможности следует каждые 20–30 минут заходить в тёплое помещение и проверять состояние кожи. При появлении покалывания, пощипывания или побеления отдельных участков необходимо принять меры для согревания. Растирать обмороженную кожу снегом, руками или спиртом категорически нельзя — это может привести к дополнительным повреждениям.

Жителям региона также напоминают о правилах безопасности в гололёд: передвигаться следует небольшими шагами, выбирая обувь с нескользящей подошвой.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Перед использованием обогревателей необходимо проверять исправность электропроводки, а сами приборы нельзя оставлять без присмотра. Использовать газовую плиту для обогрева жилых помещений запрещено.

Особую осторожность следует проявлять в отношении детей, поскольку они более подвержены переохлаждению. Родителям рекомендуют следить за тем, чтобы ребёнок был одет по погоде, а время его пребывания на улице соответствовало температурным условиям.