В Смоленской областной клинической больнице внедрили внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) коронарных артерий. Новая технология позволит врачам более точно оценивать состояние сосудов и выбирать оптимальную тактику лечения пациентов с ишемической болезнью сердца, передает минздрав области.

В отличие от стандартной коронарографии, которая показывает преимущественно контуры просвета сосудов, внутрисосудистое УЗИ позволяет исследовать артерии изнутри. Благодаря этому специалисты могут в режиме реального времени оценивать состояние сосудистых стенок, точнее подбирать размеры стентов и контролировать качество их установки.

Освоение новой методики началось с практического мастер-класса, который прошёл на базе отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Смоленской областной клинической больницы. В обучении приняли участие ведущие специалисты из Москвы, представители компании «Медстар», а также врачи Смоленской областной клинической больницы и Клинической больницы скорой медицинской помощи.

Новую технологию будут использовать при обследовании как экстренных, так и плановых пациентов.