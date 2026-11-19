В Смоленске полицейские установили подозреваемую в хищении кофейной продукции из сетевого супермаркета на улице Рыленкова. Общая сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей, сообщает УМВД.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники торговой точки выяснили, что неизвестная женщина накануне дважды приходила в магазин под видом покупательницы. Она брала с полок упаковки кофе и покидала супермаркет, не оплачивая товар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась неработающая 27-летняя жительница Смоленска.

По словам женщины, похищенную продукцию она продала неизвестным лицам, а полученные деньги потратила по своему усмотрению.

По фактам произошедшего дознавателем возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).