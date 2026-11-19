Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» выдали дополнительную мощность компании, занимающейся заготовкой и продажей лесоматериалов в городе Вязьме.

В результате выполненных энергетиками мероприятий максимальная мощность объекта выросла в два раза и составила 300 кВт.

Компания занимается заготовкой и глубокой обработкой древесины, оптовой и розничной продажей строительных материалов. Предприятие играет важную роль в снабжении лесоматериалами строительного и производственного секторов региона.