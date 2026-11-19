Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о молодых атомщиках из более чем 100 стран, которые участвуют в проекте «Обнинск Тех». Его кампусная заявка победила в конкурсе Минобрнауки России и вошла в число 19 отобранных проектов. Международный образовательный центр «Росатом» развивает вместе с Калужской областью и НИЯУ МИФИ.

Алексей Лихачев так описал роль участников из стран-партнеров: «Молодежь из стран-партнеров становится проводником доверия к атомным технологиям и частью большой международной команды.» В проекте уже действуют сезонные школы, стажировки, практики, технические туры и сетевые образовательные программы для молодых специалистов.

Лихачев отметил, что для российских и зарубежных участников предусмотрена индивидуальная траектория развития. Участники могут учиться в российских университетах, участвовать в технических турах и знакомиться с культурой страны. Проект готовит специалистов в сфере ядерных и смежных технологий для стран-партнеров «Росатома».

Научно-образовательные мероприятия проекта в 2026 году уже объединили свыше 5000 участников из более чем 100 стран. Проект располагает более чем 40 образовательными программами. Для зарубежных атомных проектов в обнинском Институте атомной энергии НИЯУ МИФИ открыли девять новых лабораторных комплексов.

Для будущего кампуса в лесопарке запланированы научно-исследовательскую, жилую и общественную зоны, учебно-лабораторный комплекс и три гостиницы примерно на 3000 студенческих мест. План на 2030 год – обучение на базе проекта не менее 10 тыс. человек, среди которых 5000 иностранных студентов.