Смоленской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит почти на 1 млрд рублей. Средства направят на модернизацию инженерной и дорожной инфраструктуры посёлка Пржевальское Демидовского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Соответствующее решение принял Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию. В рамках проекта до 2030 года в Пржевальском планируют построить водозабор мощностью 25 кубометров в час и очистные сооружения производительностью 600 кубометров в сутки. Кроме того, предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети общей протяжённостью 6,5 километра.

Как отметил Василий Анохин, Смоленская область с 2022 года активно использует финансовые инструменты «Инфраструктурного меню» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул, что казначейские инфраструктурные кредиты являются эффективным механизмом повышения качества жизни населения и обеспечения устойчивого развития регионов. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Оператором программы выступает Фонд развития территорий, который обеспечивает сопровождение проектов на всех этапах реализации.