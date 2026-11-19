Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил, устанавливающих требования к производству, продаже и доставке готовой еды. Новые нормы призваны повысить безопасность пищевой продукции и снизить риск массовых отравлений и распространения инфекционных заболеваний.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, необходимость разработки документа связана с активным ростом рынка готовой еды и отсутствием специальных требований к этому сегменту.

По данным исследований, с 2018 года рынок промышленно произведённой готовой еды ежегодно увеличивается не менее чем на 12%. В последние три года темпы роста достигли 30% в год. Ожидается, что тенденция сохранится на фоне увеличения спроса, в том числе среди молодёжи. Дополнительным поводом для разработки правил стали резонансные случаи массовых отравлений, в том числе со смертельным исходом.

Ознакомиться с проектом санитарных правил и результатами его общественного обсуждения можно на официальном портале размещения проектов нормативных правовых актов.