Жителям Смоленской области рассказали о питательной ценности инжира и его пользе для организма. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что инжир имеет богатую историю употребления. При этом его часто ошибочно называют фруктом или ягодой. На самом деле фига — это соплодие, состоящее из множества мелких плодов, сросшихся в единое целое.

Инжир содержит витамины группы B, которые необходимы для нормальной работы нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, поддержания иммунитета и обменных процессов. Также в его составе есть витамин K, способствующий укреплению костной ткани и нормальному свёртыванию крови.

Кроме того, продукт богат клетчаткой, калием, магнием и медью. Эти вещества помогают поддерживать работу кишечника, мышц и участвуют в образовании клеток крови. По информации Роспотребнадзора, употребление инжира также может способствовать снижению артериального давления.