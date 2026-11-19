Пенсионерка 1946 года рождения стала жертвой телефонных аферистов и лишилась 2,3 млн рублей. Ради передачи денег злоумышленникам женщина даже отправилась на такси из Смоленска в Москву, передает полиция.

Как сообщили в УМВД России по городу Смоленску, неизвестный позвонил пожилой женщине и заявил, что находящиеся у неё наличные деньги могут оказаться поддельными. Для проверки подлинности купюр собеседник потребовал срочно выполнить его указания. Испугавшись, пенсионерка поверила незнакомцу. Она положила 2,3 млн рублей в пакет, села в оплаченное мошенником такси и отправилась в назначенное место в Москве. Там женщина передала деньги незнакомке.

Осознав, что её обманули, смолянка обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.