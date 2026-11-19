В Смоленске временно ограничат движение транспорта на улице Губенко. Перекрытие будет действовать с 20 по 30 ноября 2026 года. Об этом сообщили в городской администрации, передает центр информирования граждан.

Ограничения коснутся участка между домом № 10 по улице Губенко и домом № 2 по улице Юрьева. Причиной станут плановые работы по врезке в действующие сети водоснабжения и канализации.

На время проведения работ также изменится схема движения общественного транспорта. Автобус № 46 будет следовать по улице Кутузова.