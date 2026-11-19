В Смоленске специалисты Управления имущественных, земельных и жилищных отношений городской администрации выявили пять самовольно установленных некапитальных строений. Все они расположены на улице Дзержинского, в районе домов № 24 и 26.

Как сообщили в администрации города, речь идёт о деревянных постройках площадью 48,8, 5,7, 29,1, 13,7 и 19,2 квадратного метра. У последней также имеется пристроенный навес.

По факту выявления объектов составлены соответствующие акты. Владельцу необходимо самостоятельно демонтировать постройки до 26 ноября 2026 года.

Если требование не будет выполнено в установленный срок, администрация Смоленска организует принудительный демонтаж объектов в соответствии с действующим порядком освобождения самовольно занятых земельных участков.

Соответствующее положение утверждено решением Смоленского городского Совета от 28 декабря 2012 года № 804.