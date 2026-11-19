В Смоленской области подвели итоги природоохранной акции по очистке берегов водных объектов от мусора, которая проводится в регионе с 2014 года. В 2026 году к мероприятиям присоединились около 1 123 человек, передает облправительство.

С апреля по октябрь в рамках акции состоялось 80 экологических мероприятий. Участники приводили в порядок берега рек Угры, Вазузы, Касни, Каспли, Остера, Гжати, Западной Двины, Вязьмы, Бебри, Русятки, Малой Березины и других водоёмов. Также уборки прошли на озёрах Сапшо, Баклановское и Рытое, расположенных на территории национального парка «Смоленское Поозерье».

По итогам сезона удалось очистить более 44 километров береговой линии. Собранный мусор вывезли на специализированные объекты обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Акция является частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Её главная задача — не только сохранить чистоту водоёмов, но и повысить экологическую грамотность населения, привлечь внимание жителей, в том числе молодёжи, к вопросам охраны водных ресурсов.

Активное участие в природоохранной работе принимает Смоленская АЭС. Команда предприятия стала победителем Всероссийского конкурса «Берег добрых дел» в номинации «Командный зачёт» и получила диплом Министерства природных ресурсов и экологии России.

Работа по очистке водоёмов продолжится и в следующем году. Уже подготовлен план мероприятий на 2027 год, предусматривающий расширение масштабов акции. В частности, атомщики планируют организовать масштабные уборки на Десногорском водохранилище и реке Сельчанке. Ожидается, что в них примут участие более 290 человек. Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области поблагодарило всех, кто присоединился к экологическим мероприятиям, и призвало жителей региона продолжать участвовать в защите окружающей среды.