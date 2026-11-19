По поручению губернатора Василия Анохина в Смоленской области разработали и запустили специализированный цифровой раздел «Контроль». Новый сервис призван помочь предпринимателям подготовиться к проверкам, разобраться в требованиях надзорных органов и защитить свои права, сообщает облправительство.

Раздел доступен на официальном сайте Правительства Смоленской области, сайте Центра «Мои документы» и Инвестиционном портале региона. Проект реализован Министерством экономического развития Смоленской области совместно с контрольными (надзорными) органами, Корпорацией инвестиционного развития региона и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Новый цифровой ресурс представляет собой пошаговый маршрут для предпринимателей, который обеспечивает прозрачность надзорных процедур. Пользователи могут заранее ознакомиться с предметом проверки, действующими требованиями и порядком взаимодействия с контролирующими ведомствами. В настоящее время в регионе осуществляются 32 вида регионального контроля и пять видов федерального контроля, полномочия по которым переданы Смоленской области.

Раздел «Контроль» включает пять основных этапов: «Требования», «Профилактика», «Контроль», «Результаты» и «Обжалование». Каждый из них содержит информацию о правилах ведения деятельности, способах предупреждения нарушений, порядке проведения проверок, устранении выявленных замечаний и обжаловании решений инспекторов.

«Мы понимаем, насколько важно для каждого предпринимателя чувствовать себя уверенно, поэтому создали инструмент – единую точку входа, где можно найти всю необходимую информацию о надзорных процедурах в понятной и доступной форме. Наша задача — создать предсказуемую регуляторную среду, где предприниматель может качественно подготовиться к контролю, а не реагировать на него постфактум», - отметил губернатор Василий Анохин.