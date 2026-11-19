В Ярцеве, Вязьме, Гагарине и Холм-Жирковском завершился капитальный ремонт дошкольных учреждений. Работы проведены в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья», передает губернатор Василий Анохин.

Вместе с обновлением зданий в детских садах модернизировали материально-техническую базу: закупили современные средства обучения и воспитания.

В Ярцеве отремонтировали два корпуса детского сада № 6. Здесь обновили кровлю, фасады и внутренние помещения, полностью заменили инженерные коммуникации: системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения. В детском саду № 8 Вязьмы заменили окна, отремонтировали часть кровли, привели в порядок полы, коридоры, групповые комнаты и санузлы.

В Холм-Жирковском детском саду «Теремок» обновили внутренние помещения и электрические сети. В Гагарине в детском саду «Колокольчик» отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, обновили внутренние помещения и инженерные коммуникации. Также привели в порядок отмостку, цоколь, крыльца и козырьки. Работа по созданию комфортных условий для дошкольников продолжается. В ближайшее время планируется завершить ремонт детского сада № 51 «Росинка» в Смоленске.

В 2027 году капитальный ремонт запланирован ещё в пяти дошкольных учреждениях региона: детском саду «Солнышко» в посёлке Монастырщина, Шумячском центре развития ребёнка — детском саду «Солнышко», детском саду № 12 «Улыбка» в Сафонове, детском саду «Росинка» в Рославле и детском саду «Теремок» в Ельне.