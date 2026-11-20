В ночь на 20 ноября Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силами противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожено 32 БПЛА, сообщает глава региона Василий Анохин.

В результате атаки зафиксированы повреждения гражданского промышленного объекта, объекта энергетической инфраструктуры, а также частного жилого дома. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на местах, ликвидируя последствия атаки.

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности. При обнаружении обломков беспилотников категорически запрещается приближаться к ним. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.