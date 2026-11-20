В рамках профориентационной работы и популяризации инженерных профессий филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» принял на своей площадке учеников 9 класса «Центра образования №1 «Академия детства» в рамках «Для компании». Для школьников была организована познавательная экскурсия в корпоративный музей энергетики Смоленщины, расположенный на базе исполнительного аппарата компании. Сегодня это интерактивная площадка, где история переплетается с самыми современными технологиями.

Мероприятие провела начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности «Смоленскэнерго» Анастасия Кулаченкова. Она рассказала ребятам об истории электрификации области с начала ХХ века до настоящего времени. Школьники посмотрели видеоролики о работе энергетиков на современных энергообъектах, узнали о востребованных профессиях в электросетевом комплексе, а также о том, какие знания и навыки необходимы для успешной карьеры в отрасли.

«Такие мероприятия — не просто урок истории, а возможность для подростков увидеть масштаб и значимость работы энергетиков, понять, какой путь проделан от угольного утюга до умных сетей. Мы показываем, что энергетика — это высокотехнологичная, современная и престижная сфера, где нужны умные, ответственные и увлеченные работой люди», — отметила Анастасия Кулаченкова.

Особое внимание было уделено теме электробезопасности. Ведущий специалист по охране труда Константин Иванов напомнил подросткам об основных правилах безопасного поведения с электроприборами в быту и вблизи электроустановок на улице, а также познакомил ребят со средствами защиты энергетиков и напомнил о знаках безопасности на энергообъектах.

Экскурсия стала важным этапом в профессиональном самоопределении подростков, позволив им выйти за рамки школьной программы и оценить перспективы работы в реальном секторе экономики.