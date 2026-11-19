Генеральный директор Центра поддержки экспорта Смоленской области Анна Антонюк вошла в число 13 лучших руководителей региональных Центров поддержки экспорта. Награждение состоялось в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России», сообщает региональное правительство.

Почетные грамоты победителям вручили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. В ходе церемонии отметили вклад Анны Антонюк в развитие экспортного потенциала Смоленской области, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также продвижение региональной продукции на международных рынках.

Центр поддержки экспорта Смоленской области оказывает предпринимателям комплексную помощь в выходе на зарубежные рынки, поиске иностранных партнеров и расширении географии поставок.

Работа учреждения способствует реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и помогает смоленским компаниям укреплять свои позиции на международной арене.

«Смоленская область активно развивает экспортную деятельность. Внешнеторговый оборот региона за 8 месяцев 2026 года увеличился почти на 8%, выросли объемы экспорта товаров промышленного сектора, увеличился экспорт высокотехнологичной продукции. Эта награда — заслуженное признание труда наших предпринимателей и всей команды, которая помогает им выходить на внешние рынки. За каждым контрактом - большая совместная работа наших профессионалов», - прокомментировал глава региона Василий Анохин.