В Смоленской области почти в два раза увеличили расходы на обеспечение жителей лекарственными препаратами. В 2026 году на эти цели из регионального бюджета направили 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин во время прямой линии.

Глава региона также рассказал о планах по модернизации медицинской инфраструктуры. На 2026–2028 годы разработана программа ремонта родильных домов. В течение трёх лет планируется обновить все женские консультации при центральных районных больницах.

«Наша задача — провести молодую маму от постановки на учёт до рождения ребёнка», — подчеркнул Василий Анохин. Он добавил, что вопросы, связанные со здоровьем матери и ребёнка, будут находиться на особом контроле.

Продолжается обновление медицинских учреждений региона. На завершающем этапе находится строительство нового корпуса Смоленской областной детской клинической больницы. Завершено возведение нового корпуса онкологического диспансера, а в микрорайоне Королёвка построена поликлиника № 8. Также близится к завершению строительство корпуса областной психиатрической больницы.

Кроме того, на 2027–2029 годы запланировано строительство хирургического корпуса Вяземской центральной районной больницы.