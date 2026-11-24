О первом превышении 40 млн тонн грузоперевозок по Северному морскому пути сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он назвал этот рубеж важным событием и серьезной психологической планкой.

Алексей Лихачев сказал: «Мы не останавливаемся, работа в разгаре, очень надеемся, что рекорд будет еще более вдохновляющий по итогам года». Он рассчитывал, что к концу 2026 года грузопоток заметно превысит достигнутый уровень. Прежний рекорд, по его оценке, находился на уровне 37 млн тонн.

В 2025 году объем перевозок по СМП составил 37,02 млн тонн, в том числе 3,2 млн тонн транзитных грузов. В октябре того же года по маршруту прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу: путь через российскую Арктику занял 20 дней. Северный морской путь тянется вдоль арктического побережья России примерно на 5600 км. Он проходит по Карскому морю, морю Лаптевых, Восточно-Сибирскому и Чукотскому морям.

Лихачев также рассказал о сотрудничестве с азиатскими странами. С китайскими партнерами подписано соглашение о выходе на 20 млн тонн перевозки к 2030 году. Индийские и южнокорейские партнеры, по его словам, выходят на похожие межправительственные рабочие группы и соглашения о фиксированном объеме грузоперевозок. О подписании таких соглашений с Индией и Республикой Корея он не сообщал.

«Росатом» является инфраструктурным оператором Севморпути с 2018 года. Госкорпорация обеспечивает ледокольную проводку судов, развивает регулярные перевозки и готовит безопасные маршруты. На трассе расположены шесть крупных морских портов: Сабетта, Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси и Певек.