С 1 февраля 2027 года размер материнского капитала в России увеличится и впервые превысит отметку в 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ, сообщает региональный центр информирования.

Индексация выплат будет проведена с учётом прогнозируемой инфляции за 2026 год, которая, по оценкам, составит 6,8%. После повышения размер материнского капитала составит: 1 028,7 тыс. рублей — на второго ребёнка, если семья ранее не получала выплату на первого; 778,5 тыс. рублей — на первого ребёнка.

Таким образом, выплаты увеличатся на 65,5 тыс. рублей для семей со вторым ребёнком и на 49,6 тыс. рублей для семей с первым ребёнком.

Кроме того, с 1 февраля 2027 года вырастет единовременное пособие при рождении ребёнка. Его размер составит 30,4 тыс. рублей.