В Смоленской области прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. Местами осадки будут небольшими, а в отдельных районах — умеренными, передает ГУ МЧС.

По данным прогноза, возможны слабый гололёд и налипание мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность. Ветер будет юго-западным, со скоростью 6–11 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от −3 до +2 °C, днём — от −1 до +4 °C. В Смоленске ночью ожидается от −2 до 0 °C, в дневные часы — от 0 до +2 °C.