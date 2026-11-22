В деревне Городище Хиславичского муниципального округа произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб 57-летний мужчина, передает ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера днём. Дым, поднимающийся над домом, заметили соседи. Они незамедлительно вызвали пожарных.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России обнаружили возгорание в одной из комнат, где находилась печь. По предварительной версии, причиной пожара мог стать выпавший из открытой топки уголёк. Огнём повреждены потолочное и напольное перекрытия на общей площади 4 квадратных метров. Во время разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили внутри дома тело 57-летнего мужчины.

В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются экспертами испытательной пожарной лаборатории совместно с дознавателями территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы