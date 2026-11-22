В 2027 году жителей Смоленской области ждут две трёхдневные рабочие недели. Это на одну больше, чем в 2026 году, передает региональный центр информирования.

Первая короткая рабочая неделя придётся на февраль. После празднования Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, смоляне будут работать всего три дня — с 24 по 26 февраля. При этом суббота, 20 февраля, станет рабочей: выходной перенесут на понедельник, чтобы жители смогли отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

Вторая короткая рабочая неделя ожидается в ноябре. Рабочими станут 1, 2 и 3 ноября, после чего начнутся праздничные и выходные дни в связи с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Кроме того, в 2027 году предусмотрены четыре сокращённых предпраздничных рабочих дня. Продолжительность работы в эти даты уменьшится на один час: 20 февраля; 30 апреля; 11 июня; 3 ноября.