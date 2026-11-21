Завтра, 22 ноября, в Смоленской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Во второй половине ночи и днём пройдут небольшие осадки: преимущественно мокрый снег, местами переходящий в дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

По данным синоптиков, местами возможны слабый гололёд и налипание мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица.

Ветер юго-западный, с переходом на южный, со скоростью 6–11 м/с. Утром и днём порывы могут усиливаться до 12–14 м/с.

По Смоленской области: ночью от −3 до +2 °C, днём от −1 до +4 °C. В Смоленске: ночью от −1 до +1 °C, днём от 0 до +2 °C.