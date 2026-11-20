Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что специалисты приступили к холодно-горячей обкатке на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции. Турецкий регулятор разрешил начать этот этап подготовки к физическому пуску.

«Это значит, что мы буквально уже не в шаге, а в полушаге до физического пуска», – отметил Алексей Лихачев. Пока речь идет об испытаниях без уранового топлива. В активной зоне будут использовать имитаторы топливных сборок, а энергией установку обеспечит внешний источник.

Во время обкатки, о начале которой сообщил Лихачев, оба контура проверят при проектных температуре и давлении. Специалисты изучат прочность трубопроводов и оборудования, уровень вибраций, работу электрооборудования. Они также испытают системы безопасности, управления и защиты реактора и проверят действия персонала.

Алексей Лихачев сказал о близости физического пуска. До него основное и вспомогательное оборудование пройдет ревизию. Она должна подтвердить соответствие оборудования проекту и готовность первого блока к физическому пуску. По итогам контрольных проверок турецкий регулятор выдаст отдельное разрешение на начало пусковых операций. Загрузка сборок с урановым топливом в реактор относится уже к физическому пуску.

Лихачев сообщил о первом блоке «Аккую», будущей первой АЭС Турции. Строительство ведет «Росатом» в провинции Мерсин на побережье Средиземного моря. Проект предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. После их выхода на полную мощность ожидается выработка около 35 млрд кВт·ч в год, что составит примерно 10% потребностей страны в электричестве.