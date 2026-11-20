В Смоленске сотрудники полиции установили личность мужчины, который предложил малолетнему ребёнку проводить его до дома. Инцидент произошёл на улице Александра Степанова в микрорайоне Соловьиная роща.

Как сообщили в УМВД России по Смоленску, в полицию обратился отец мальчика. По его словам, неизвестный мужчина подошёл к ребёнку на улице и предложил проводить его домой. Испугавшись, школьник убежал.

В ходе проверки полицейские выяснили, что к мальчику обратился 64-летний местный житель, проживающий в одном доме с семьёй заявителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Противоправных действий в отношении ребёнка он не совершал.

Сотрудники полиции установили его личность и доставили в городской отдел УМВД. В отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

В настоящее время правоохранители продолжают проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.