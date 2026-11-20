Ленинский районный суд Смоленска удовлетворил три из шести исков о признании запрещённой информации о продаже семян и посадочного материала, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений. Ещё три предпринимателя удалили незаконные предложения с интернет-площадок до вынесения судебных решений, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Нарушения были выявлены в марте 2025 года в ходе мониторинга интернет-ресурсов. На сайтах предпринимателей предлагались к продаже саженцы яблонь и винограда, а также семена различных овощных культур, сорта которых отсутствовали в Государственном реестре. Такая деятельность нарушает требования части 2 статьи 16 Федерального закона «О семеноводстве» и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 10.12 КоАП РФ.

Несмотря на объявленные владельцам сайтов предостережения, повторная проверка в июле 2025 года показала, что нарушения продолжаются. Хотя количество незаконных предложений сократилось, на интернет-площадках появились новые сорта незарегистрированной продукции. Для пресечения нарушений Россельхознадзор обратился в прокуратуру. В сентябре 2025 года прокуратура Смоленского района направила в Ленинский районный суд шесть исковых заявлений с требованием признать запрещённой к распространению информацию о продаже такой сельскохозяйственной продукции.

Суд удовлетворил требования. Ещё три предпринимателя добровольно удалили противоправную информацию. В связи с устранением нарушений производство по этим делам было прекращено.