Сегодня утром в деревне Будка железной дороги Сафоновского муниципального округа произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Причиной возгорания стала собака, которая во время игры случайно опрокинула электрический обогреватель, передает ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в гостиной. Упавший обогреватель воспламенил ковёр. Хозяйка дома не растерялась и попыталась самостоятельно потушить огонь: сначала сбивала пламя подушками, а затем принесла ведро с водой.

Борьбу с возгоранием заметили соседи, которые вызвали пожарных. Однако прибывшим огнеборцам помощь уже не потребовалась — женщина справилась с огнём самостоятельно.

В результате происшествия повреждены ковёр и напольное покрытие на площади менее одного квадратного метра. К счастью, обошлось без пострадавших.