Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома», сообщил об энергопуске первого блока АЭС «Руппур» в Бангладеш. 17 ноября станция впервые передала электричество в национальную сеть: синхронизация с энергосистемой прошла в 15:15 по местному времени.

Алексей Лихачев рассказал, что дает проект стране: «Атомная генерация открывает Бангладеш доступ к передовым технологиям, способствует развитию инженерной школы и научных исследований». По оценке главы «Росатома», собственный атомный источник электроэнергии в будущем также поможет уменьшить зависимость от импорта углеводородов.

Мощность реактора при подключении составляла 40% от номинала, мощность генератора – 370 МВт. На этой ступени парогенераторы уже дают достаточно пара для запуска турбины. Поэтому турбогенератор удалось впервые включить в национальную энергосистему Бангладеш.

Лихачев счел энергопуск первого блока знаковым для России и Бангладеш. К нему готовились с середины октября, когда блок вывели на минимально контролируемый уровень мощности и в реакторе началась управляемая самоподдерживающаяся цепная реакция. Теперь блоку предстоит длительный набор мощности до номинальной в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

К коммерческой эксплуатации перейдут после завершения этого этапа. «Руппур» строят по российскому проекту в 160 км от Дакки; станция станет первой АЭС Бангладеш. Два ее энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 рассчитаны на общую установленную мощность 2400 МВт. Договор на сооружение первой атомной станции страны датирован 25 декабря 2015 года.