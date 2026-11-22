Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» работает над новым пакетом договоренностей с Китаем: в него могут войти энергоблоки ВВЭР, ядерный топливный цикл и проекты четвертого поколения. Глава госкорпорации рассказал об этом журналистам 18 ноября.

Глава «Ростома» назвал сотрудничество двух стран в атомной сфере образцовым и взаимовыгодным. Среди его примеров – атомные батарейки на Луне в китайской программе «Нефритовый заяц» и новые блоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения «три плюс». Он также отметил общий интерес к рынку сбыта технологий.

«Мы всегда подчеркиваем, что наше сотрудничество в атомной сфере должно быть образцовым и взаимовыгодным, опираться на интересы и развитие обеих сторон», – заявил Алексей Лихачев. Отдельно он говорил о рынках сбыта и совершенствовании технологий в обеих странах.

В готовящийся пакет войдут строительство российских блоков большой мощности, расширение сотрудничества в топливном цикле и проекты четвертого поколения. К последним Лихачев отнес переработку отработавшего ядерного топлива и его возвращение в цикл. В дорожных картах предусмотрена также работа над реакторами на быстрых нейтронах. На межправительственные договоренности он надеется в 2027 году.

По ранее заключенным рамочным контрактам «Росатом» возводит в Китае блоки № 7 и 8 Тяньваньской АЭС и № 3 и 4 станции «Сюйдапу». Их строительство началось весной 2022 года. Готовящийся пакет охватывает и сооружение новых крупных блоков, и взаимодействие по технологиям ядерного топливного цикла; конкретные межправительственные договоренности еще ожидаются.