ДТП со смертельным исходом произошло 17 ноября в городе Гагарине Смоленской области, сообщает УМВД региона.

По предварительным данным, около 13:14 в районе дома № 12/2 на улице 50 лет ВЛКСМ водитель грузового автомобиля «СИТРАК-C7H» 1980 года рождения, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода — мужчину 1948 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Установлено, что водитель грузовика находился в трезвом состоянии. По факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Гагаринский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).