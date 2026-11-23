В Смоленске удалось избежать крупного пожара на улице Кутузова. Возгорание произошло на автовозе, перевозившем новые кроссоверы, буквально в 50 метрах от автосалона, куда направлялся большегруз, передает ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 00:43. Водитель грузовика заметил дым, выходивший из-под заднего правого колеса прицепа. Мужчина не растерялся и попытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. На помощь также пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Очевидцы вызвали пожарных и помогали сдерживать распространение пламени подручными средствами. Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Благодаря своевременным действиям водителя и очевидцев огонь не перекинулся на автомобили, находившиеся на платформах автовоза.

В результате происшествия повреждено около одного квадратного метра прицепа. Перевозимые кроссоверы не пострадали. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность тормозной системы или колеса. Обстоятельства происшествия и точную причину пожара устанавливают специалисты.