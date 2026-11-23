Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» и РЖД почти подготовили дорожную карту развития квантовых технологий до 2036 года и на дальнейшую перспективу. Работа ведется по поручению президента России; руководителям компаний предстоит внести документ.

Глава госкорпорации объяснил, как устроен совместный проект. РЖД занимается квантовой связью, «Росатом» – квантовыми вычислениями, алгоритмами и сенсорами. Партнеры также стремятся привлечь к работе зарубежных участников.

«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект», – рассказал Алексей Лихачев. По его словам, президент оценил сотрудничество и поручил подготовить дорожную карту до 2036 года. Подготовка плана близится к завершению. В этой высоконаучной сфере совместная работа продолжится еще на десятилетие.

«Росатом» и РЖД работают и над цифровыми сервисами для логистики. Лихачев считает, что их проект может оказаться одним из лучших логистических цифровых проектов в мире. Это оценка его будущих возможностей, а не уже достигнутого результата.

Отдельно глава «Росатома» напомнил об идее атомного локомотива. Проект «Атомоход» задумали еще при Игоре Курчатове, а его технологический облик сформировался в 1980-х годах. До создания опытного образца дело не дошло: существовавшие технологии не позволяли добиться нужных массогабаритных характеристик.

«Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту», – сказал Алексей Лихачев. Сейчас «Росатом» готов поставлять накопители энергии для нужд железных дорог.