Смоленск вошёл в топ-10 популярных российских городов для встречи с Дедом Морозом в новогодние праздники. Смоленская область оказалась в одном списке с такими востребованными туристическими направлениями, как Москва, Сочи и Казань, сообщает областной центр информирования населения.

Одним из главных преимуществ Смоленска стала доступная стоимость проживания. Средняя цена ночи в местных отелях составляет около 2 700 рублей. Это самый низкий показатель среди городов, вошедших в рейтинг. Для сравнения, ночь в московском отеле обойдётся туристам почти в 6 600 рублей, а в Костроме — примерно в 10 000 рублей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечает, что развитие туристической отрасли остаётся одним из приоритетных направлений работы региональных властей. Особое внимание уделяется созданию комфортной инфраструктуры и условий для отдыха гостей.Смоленск вошёл в топ-10 популярных российских городов для встречи с Дедом Морозом в новогодние праздники. Смоленская область оказалась в одном списке с такими востребованными туристическими направлениями, как Москва, Сочи и Казань, сообщает областной центр информирования населения.

Одним из главных преимуществ Смоленска стала доступная стоимость проживания. Средняя цена ночи в местных отелях составляет около 2 700 рублей. Это самый низкий показатель среди городов, вошедших в рейтинг. Для сравнения, ночь в московском отеле обойдётся туристам почти в 6 600 рублей, а в Костроме — примерно в 10 000 рублей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечает, что развитие туристической отрасли остаётся одним из приоритетных направлений работы региональных властей. Особое внимание уделяется созданию комфортной инфраструктуры и условий для отдыха гостей.