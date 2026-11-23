Студент Рославльского медицинского техникума Сергей Фильчиков оказал волонтёрско-санитарную помощь пациентам Республиканской клинической больницы имени М. И. Калинина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает смоленский минздрав.

На протяжении двух недель молодой человек работал в отделении реанимации и интенсивной терапии, помогая медицинскому персоналу ухаживать за тяжёлыми пациентами.

В обязанности Сергея входили смена постельного белья, проведение гигиенических процедур, транспортировка больных на обследования, помощь в изменении положения пациентов и другие необходимые мероприятия по уходу.