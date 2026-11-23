Во вторник, 24 ноября, в Смоленской области прогнозируется облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает ГУ МЧС региона.

По данным синоптиков, в отдельных районах возможны слабый гололёд, налипание мокрого снега и туман. На некоторых участках дорог ожидается гололедица. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5–10 м/с. По области: ночью от 0 до −5 °C, днём от −3 до +2 °C. В Смоленске: ночью от −1 до −3 °C, днём от −1 до +1 °C.

Жителей региона ждёт и астрономическое событие. В 17:53 по московскому времени 24 ноября наступит полнолуние-суперлуние — первое из трёх подряд. Его называют «Бобровой Луной». Вечером спутник Земли будет выглядеть крупнее и ярче обычного.