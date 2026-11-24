Уже 24 ноября в 12:00 состоится ежегодная Прямая линия губернатора Смоленской области с жителями региона. Об этом сообщает губернатор Василий Анохин.

В ходе трансляции планируется обсудить актуальные вопросы развития области, подвести итоги проделанной работы и обозначить планы на будущее. Жители смогут задать губернатору интересующие их вопросы и предложить темы для обсуждения.

Обратиться можно несколькими способами: через чат-бот в мессенджере МАКС: задать вопрос, в официальном сообществе Центра управления регионом Смоленской области ВКонтакте, по телефону горячей линии: +7 (4812) 68-48-08.