В ночь на 25 ноября над территорией Смоленской области средствами противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает губернатор.

По предварительной информации, пострадавших среди жителей региона нет. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Жителей области призывают соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.