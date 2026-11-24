О завершении капитального ремонта учебного корпуса Смоленского педагогического колледжа в 2027 году сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин во время прямой линии.

По словам главы региона, за последние три года Смоленская область добилась значительных результатов в обновлении учреждений среднего профессионального образования (СПО). Одним из первых к масштабной модернизации присоединился Смоленский педагогический колледж. В учреждениях СПО также создаются современные лаборатории, оснащённые необходимым оборудованием.

«В следующем году мы завершим капитальный ремонт учебного корпуса педагогического колледжа», — отметил Василий Анохин, отдельно подчеркнув работу руководителя учреждения Нины Леоновны Полторацкой.