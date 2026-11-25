Государственная Дума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ предусматривает финансирование социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, поддержку семей с детьми, модернизацию здравоохранения и образования.

Значительные средства направят на строительство и ремонт школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования и студенческих общежитий, а также на модернизацию больниц и поликлиник. Продолжится обновление общественного транспорта, строительство и ремонт дорог, создание комфортной городской среды и комплексное развитие сельских территорий.

На обеспечение технологического суверенитета, развитие станкостроения, микро- и радиоэлектроники предусмотрено 2 трлн рублей. Минимальный размер оплаты труда вырастет до 28 935 рублей, прожиточный минимум — до 20 227 рублей. На поддержку детей и семей в течение трёх лет планируется направить 10 трлн рублей.

В ходе подготовки документа ко второму и третьему чтениям в бюджет включили дополнительные расходы. Более 26 млрд рублей предусмотрено на строительство 50 передовых инженерных школ. Свыше 21 млрд рублей направят на обеспечение детей и беременных женщин с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Кроме того, финансирование комплексного развития сельских территорий на 2027 год увеличено до 36,3 млрд рублей. Ещё 5 млрд рублей выделено на обновление сельских и удалённых отделений «Почты России».

Как отметил депутат Государственной Думы от Смоленской области Артём Туров, фракция «Единой России» консолидированно поддержала принятие главного финансового документа страны.

«Фракция „Единой России“ консолидированно поддержала принятие главного финансового документа страны. По словам руководителя фракции Дмитрия Кобылкина, бюджет призван выполнить все поставленные Президентом задачи развития страны, а также реализации Народной программы партии, что обеспечит обороноспособность и исполнение всех социальных обязательств перед людьми», — рассказал Артём Туров.

Депутат также подчеркнул, что в бюджете предусмотрены решения, направленные на поддержку регионов и создание дополнительных возможностей для их развития.

«Принято решение, что дополнительные доходы, которые могут появиться в течение года, будут направляться на социальные цели. Дотации, субсидии и субвенции регионам сохранены. Окончательно зафиксировано решение об освобождении регионов от уплаты процентов за перенос трети задолженности по бюджетным кредитам с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы. Уверен, что высвобождаемые средства будут направлены на продолжение системного социально-экономического развития Смоленщины и реализацию положений Народной программы партии», — отметил парламентарий.