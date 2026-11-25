В Смоленской области состоялась «Прямая линия» с жителями региона. Разговор продолжался более 2,5 часов. По различным каналам связи поступило около 1900 вопросов. Часть из них прозвучала в прямом эфире, по остальным будут подготовлены индивидуальные ответы, сообщает глава области Василий Анохин.

Одной из главных тем стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Сегодня в регионе действует 58 бессрочных мер поддержки. Особое внимание уделяется медицинской реабилитации, трудоустройству и помощи в открытии собственного дела. Реабилитацию бойцов обеспечивают 15 медицинских организаций Смоленской области.

Также подвели итоги года, в котором Смоленск носил звание Молодёжной столицы России. За это время в регионе провели около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Их участниками стали более 600 тысяч человек. Успешные молодёжные проекты планируют продолжить.

Отдельное внимание уделили поддержке семей и развитию социальной инфраструктуры. В регионе продолжается работа по повышению качества образования, обновлению школ, учреждений среднего профессионального образования, больниц и поликлиник.

В ходе прямого эфира по видеосвязи к разговору присоединились жители нескольких муниципальных округов. Они обозначили проблемы, требующие конкретных решений:

Угра: капитальный ремонт местного Дома культуры запланирован на 2027–2028 годы.

Сафоново: комплексное решение проблемы водоотведения предусмотрено на 2027–2028 годы. Завершить работы планируется в 2028 году.

Рудня: в 2027 году планируется создание универсального физкультурно-оздоровительного комплекса.

Рославль: в 2027 году начнётся капитальный ремонт женской консультации и родильного отделения центральной районной больницы.

Кроме того, участники «Прямой линии» обсудили развитие культуры и спорта, состояние коммунальной инфраструктуры и перспективы региональной экономики.