Более 128 тысяч жителей Смоленской области пользуются электронными трудовыми книжками (ЭТК). Цифровой формат позволяет хранить сведения о трудовой деятельности без риска потери или порчи документа, сообщает СФР.

Одним из наиболее востребованных сервисов Социального фонда России остается получение выписки из электронной трудовой книжки через портал Госуслуг. В октябре 2026 года россияне воспользовались этой услугой почти 3,9 млн раз.

Получить выписку можно в любое время в личном кабинете на портале Госуслуг. Документ содержит информацию о трудовой деятельности и предоставляет дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства, оформления государственных услуг и назначения пенсии. Переход на электронный документооборот также выгоден работодателям: цифровизация позволяет сократить расходы на ведение и хранение кадровой документации.