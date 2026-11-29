Глава «Росатома» Алексей Лихачев выступил против политического давления на государства при выборе источников энергии для сокращения выбросов. Объясняя разногласия на конференции ООН COP31, он напомнил о праве стран самостоятельно определять свой путь перехода к более чистой энергетике.

«Разногласия стран, которые не позволили принять итоговую декларацию, наглядно продемонстрировали: нельзя требовать от развивающихся стран отказа от традиционной энергетики, одновременно закрывая для них доступ к современным безуглеродным технологиям и климатическому финансированию», – отметил Алексей Лихачев. Для выполнения климатических требований странам нужны технологии и финансирование.

На COP31 участникам не удалось принять итоговую декларацию. Лихачев считает попытки принудить страны отказаться от электроэнергии из ископаемого топлива проявлением неоколониального подхода. При этом, как говорит глава «Росатома», потребность в электричестве с низкими выбросами CO₂ растет, и участники обсуждения согласны: долю атомной генерации нужно увеличивать.

Следующий климатический форум ООН состоится в Африке, странам которой, по его оценке, нужны решения для широкого применения. Он привел площадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и форум «Россия – Африка» как свидетельства практического интереса к атомной энергетике. Будущее международного сотрудничества глава «Росатома» связывает с равноправием стран и отказом от двойных стандартов. Он надеется на полноправное место атомной генерации среди технологий ответа на климатические вызовы.