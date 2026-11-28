29 ноября в Смоленске сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Сплошные проверки». Рейд организуют на территории Ленинского района города. К мероприятию присоединятся сотрудники отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Смоленску.

В рамках рейда инспекторы остановят транспортные средства для проверки водителей на соблюдение Правил дорожного движения и требований безопасности. Особое внимание правоохранители уделят выявлению автомобилистов, управляющих транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Главная цель мероприятия — предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений, угрожающих безопасности участников дорожного движения.