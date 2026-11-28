Генеральная прокуратура Польши продлила расследование авиакатастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, произошедшей в 2010 году и унесшей жизни бывшего президента страны Леха Качиньского. Завершить следственные действия планируется до 31 декабря 2026 года, сообщает ТАСС.

Как сообщает телеканал Polsat со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Пшемыслава Новака, основной причиной трагедии правоохранительные органы считают техническую ошибку при посадке.

По версии польской стороны, приборы самолета показывали высоту примерно на 150 метров выше фактической. Из-за неверных показаний экипаж начал снижение с опозданием, что помешало пилотам своевременно обнаружить взлетно-посадочную полосу.

Ситуацию осложнял густой туман. В результате экипаж был вынужден перейти к аварийной посадке. Как пояснил Новак, срок расследования продлили из-за необходимости перевести дополнительные экспертные заключения.