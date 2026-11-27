Жителям Смоленской области рекомендуют заранее обратиться в Отделение Социального фонда России, чтобы избежать возможных проблем при оформлении пенсии. Сделать это специалисты советуют не менее чем за год до достижения пенсионного возраста.

В Социальном фонде специалисты проверят сведения о трудовом стаже и заработке, оценят сформированные пенсионные права и при необходимости помогут скорректировать информацию, содержащуюся на индивидуальном лицевом счёте.

Для проверки необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Смоленской области. С собой следует взять паспорт, трудовую книжку, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, а также другие бумаги, подтверждающие трудовой стаж и пенсионные права.

Особое внимание заблаговременной проверке документов стоит уделить гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.