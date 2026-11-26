Молодёжная столица России — 2026 станет отправной точкой для новых инициатив и масштабных проектов. Об этом заявил директор смоленского Молодёжного центра «Пушкинский» Александр Герасёв, комментируя итоги Прямой линии губернатора Смоленской области Василия Анохина.

По словам Александра Герасёва, особенно важно, что работа в рамках проекта не завершится после 2026 года. В регионе планируют продолжить и расширить мероприятия, которые уже доказали свою эффективность, а также реализовывать новые инициативы и идеи молодёжи.

«Отрадно было услышать от Василия Николаевича, что проект «Молодёжная столица России — 2026» не закончится. В последующие годы нас ждёт продолжение и масштабирование мероприятий в успешно зарекомендовавших себя форматах. И мы не планируем останавливаться на достигнутом статусе, будем развиваться, дальше воплощать в жизнь крутые проекты, яркие идеи, смелые решения нашей молодёжи», — отметил директор Молодёжного центра «Пушкинский».

Отдельное внимание Герасёв уделил взаимодействию молодёжных организаций с региональной властью. Он подчеркнул, что представители молодёжи находятся в постоянном контакте с Правительством Смоленской области и имеют возможность предлагать собственные инициативы, рассчитывая на поддержку.

«Самое главное, что молодёжь слышат. Мы постоянно находимся в тесном контакте с Правительством Смоленской области. Важно, что у нас всегда есть возможность выступить с какой-нибудь инициативой и быть уверенным, что нас выслушают и обязательно поддержат», — подчеркнул Александр Герасёв.

Он также отметил значимость открытого диалога с губернатором Василием Анохиным. По мнению руководителя центра, такие форматы общения, как пресс-конференции и прямые линии, позволяют молодым людям напрямую обращаться к главе региона, поднимать актуальные вопросы и получать ответы.