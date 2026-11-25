Смоленский районный суд признал генерального директора сельскохозяйственной компании виновным в мошенничестве с бюджетными средствами. Ущерб региональному Министерству сельского хозяйства и продовольствия составил почти 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе судов Смоленской области, мужчина, являвшийся единственным учредителем и руководителем предприятия по разведению крупного рогатого скота и производству молока, столкнулся с финансовыми трудностями. Из-за долгов перед банком и нехватки средств на содержание животных, закупку кормов и выплату зарплаты он решил продать всё поголовье скота, включая дойных коров, и временно приостановить работу компании.

Однако после того, как директор узнал о государственной программе субсидирования производителей молока, он подал заявку на получение финансовой поддержки. При этом, как установил суд, мужчина понимал, что после продажи скота не сможет выполнить условия программы и увеличить объёмы производства молока. Несмотря на это, заявку одобрили, а бюджетные средства были перечислены.

В результате Министерству сельского хозяйства и продовольствия был причинён ущерб в размере 1 млн 998 тыс. 918 рублей 74 копеек.

Действия руководителя квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, осуждённый обязан уведомлять контролирующий орган о смене места жительства и регулярно являться на регистрацию.