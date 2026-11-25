В регионе развивают систему социальной помощи военнослужащим, ветеранам и их близким. Об этом губернатор Василий Анохин рассказал во время прямой трансляции, посвящённой ключевым направлениям работы области.

Одной из главных тем эфира стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Как отметил глава региона, это направление остаётся безусловным приоритетом, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня в Смоленской области действуют 58 бессрочных мер поддержки. Они включают денежные выплаты, предоставление земельных участков, льготы на образование детей и медицинское сопровождение.

Помощь военнослужащим и их близким организована во взаимодействии с региональными отделениями фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества. Социальные координаторы находятся на связи с бойцами круглосуточно. В Смоленске также работает специальный муниципальный штаб, где обращения рассматривают в первоочередном порядке.

Отдельное внимание уделяется волонтёрской деятельности. Совместно с добровольцами движения «Ваш тыл 67» организованы плетение маскировочных сетей и доставка гуманитарных грузов.

Расширяются и возможности для социальной адаптации военнослужащих. С этого года участники СВО и их семьи могут отдыхать на льготных условиях в центре «Смена» в Красном Бору. Для желающих открыть собственное дело действует программа «Первый старт», предусматривающая гранты до 500 тысяч рублей. В текущем году её участниками стали 36 человек.

В Смоленске предусмотрены и дополнительные муниципальные льготы. В частности, 1200 детей военнослужащих бесплатно посещают детские сады, а более 600 школьников обеспечены горячим питанием. Семьи также пользуются правом приоритетного зачисления детей в образовательные организации и свободного посещения мероприятий учреждений культуры. Ветеранам оказывают содействие в трудоустройстве.

Ещё одним важным направлением стала подготовка участников СВО к работе на гражданской службе. Для этого реализуется проект «Герои СВОего времени. Смоленск» — региональный аналог федеральной программы «Время героев». Он направлен на развитие управленческих компетенций военнослужащих и их дальнейшую профессиональную реализацию в гражданской сфере.