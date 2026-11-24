Класс комфортности поездов «Ласточка», курсирующих по маршруту Москва — Смоленск — Москва, планируют повысить в 2027–2028 годах. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин во время прямой линии.

По словам главы региона, соответствующая договорённость была достигнута на встрече с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

«Недавно провёл встречу с руководителем РЖД Олегом Белозёровым. Договорились повысить класс комфортности составов „Ласточек“ на маршруте Москва — Смоленск — Москва», — отметил Василий Анохин.

Для реализации проекта на направлении планируют увеличить количество вагонов повышенной комфортности. Ожидается, что обновлённые составы будут соответствовать уровню комфорта поездов, курсирующих между Смоленском и Минском.

Работы по повышению класса обслуживания намерены провести в 2027–2028 годах.